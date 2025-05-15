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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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В Ивано-Франковске прозвучала серия взрывов: что известно

Сегодня утром регион атаковали ударные беспилотники. В Ивано-Франковске было громко.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
В городе было неспокойно

В городе было беспокойно / © Getty Images

Утром в четверг, 15 мая, в Ивано-Франковске было слышно звуки взрывов во время воздушной тревоги.

Об этом сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

«Спасибо ПВО! Гражданская инфраструктура не пострадала! Предварительно погибших и пострадавших нет», — уточнил он.

Напомним, воздушную тревогу в Ивано-Франковской области объявили в 4:41 из-за угрозы российских ударных беспилотников.

В 6:26 в Ивано-Франковской области объявили отбой воздушной тревоги.

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