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- Украина
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В Ивано-Франковске прозвучала серия взрывов: что известно
Сегодня утром регион атаковали ударные беспилотники. В Ивано-Франковске было громко.
Утром в четверг, 15 мая, в Ивано-Франковске было слышно звуки взрывов во время воздушной тревоги.
Об этом сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.
«Спасибо ПВО! Гражданская инфраструктура не пострадала! Предварительно погибших и пострадавших нет», — уточнил он.
Напомним, воздушную тревогу в Ивано-Франковской области объявили в 4:41 из-за угрозы российских ударных беспилотников.
В 6:26 в Ивано-Франковской области объявили отбой воздушной тревоги.