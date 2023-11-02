В Ивано-Франковске растет количество больных гепатитом А: что говорит главный санврач области

В областной клинической инфекционной больнице находятся уже восемь человек.

По состоянию на четверг, 2 ноября, в Ивано-Франковске госпитализированы восемь пациентов с диагнозом гепатит А. При этом главный санитарный врач Ивано-Франковской области Руслан Савчук уверяет, что вспышки заболевания не наблюдается.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Отмечаю, что вспышки гепатита А в Ивано-Франковской области нет", — утверждает главный санврач области.

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Все случаи Руслан Савчук назвал спорадическими, то есть единичными. Он также подтвердил, что все они зафиксированы в городе Ивано-Франковске.

Проведенные исследования, по его словам, позволили исключить возможность распространения вируса через систему централизованного водоснабжения.

В комментарии "УП.Жизнь" главный санитарный врач Ивано-Франковской области добавил, что состояние пациентов, находящихся в больнице, средней степени тяжести. По его словам, среди них пятеро взрослых и трое детей.

Как выросло количество больных

Руслан Савчук также привел статистику заболевания гепатитом А в Ивано-Франковской области в этом году.

По его информации, с 1 января по 1 октября 2023 года на Прикарпатье было выявлено 12 случаев инфицирования вирусом гепатита А. Еще 12 случаев зарегистрировано с начала октября: четыре из них зафиксировали в период 1 — 12 октября, семь — с 13 октября до 1 ноября, а еще один – 2 ноября.

То есть только за последний месяц заболело такое же количество людей, как и за предыдущие 9 месяцев.

Есть ли связь со вспышкой в Виннице

Руслан Савчук также отметил, что случаи гепатита А на Прикарпатье не связаны и со вспышкой в Виннице.

"Наши пациенты не выезжали не только за пределы области, но даже за город. Контактов с больными из Винницы у них также не было", — объясняет он.

Ранее сообщалось, что из-за вспышки гепатита А в Винницкой области объявили чрезвычайную ситуацию. Там усиливаются противоэпидемические меры. Ведь эпидемическая статистика показывает, что источник инфицирования продолжает существовать.

Напомним, накануне, 1 ноября, стало известно, что семь жителей Ивано-Франковска попали в областную клиническую инфекционную больницу из-за гепатита А.

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