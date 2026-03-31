Полиция иллюстративный фото / © Нацполиция Ивано-Франковской области

В Ивано-Франковске правоохранители проверяют сообщения о предполагаемых взрывах на улице Вовчинецкой. Мэр сообщил, что в городе уже второй день подряд неизвестные подрывают петарды. Правоохранители устанавливают все обстоятельства.

Об этом сообщили в областной полиции.

По предварительным данным, вызов в Ивано-Франковское районное управление поступил сегодня, 31 марта, в 21:05. Заявитель сообщил дежурному, что услышал два звука, похожие на взрывы, в районе указанной улицы.

В местных пабликах отмечают, что, вероятно, сдетонировали шумовая и дымовая гранаты.

У Івано-Франківську перевіряють інформацію про вибухи на Вовчинецькій. / © соцмережі

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив жестко отреагировал на случаи использования пиротехники в городе. В последние два дня это уже второй инцидент с подрывом петард.

«Обращаюсь к тем, кто это делает: полиция вас найдет! И будете отвечать по законам военного времени. В войну пиротехника запрещена!», — заметил городской голова.

На место происшествия выехали наряды полиции. Специалисты осматривают территорию, устанавливают все обстоятельства и проверяют подлинность полученной информации. Дополнительные подробности выясняются.

Напомним, в ночь на 31 марта в ряде городов Украины раздались взрывы во время атак российских захватчиков.

Ранее мы писали, что в Славянске русские войска нанесли удар по зданию гостиницы в центре города. Из-за удара беспилотниками является пострадавший.