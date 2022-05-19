В Ивано-Франковске разрешили торговать продуктами "с земли", потому что немирное время

В Ивано-Франковске разрешили торговать продуктами "с земли", потому что немирное время

В Ивано-Франковске решили не запрещать уличную торговлю.

В мэрии приняли такое решение, чтобы в условиях войны экономика работала, а люди могли зарабатывать.

Об этом мэр Франковска Руслан Марцинкив сообщил в эфире радио "Западный полюс".

По словам городского головы, даже уличная торговля важна сейчас в период войны.

"Даже такие банальные вещи как уличная торговля, которую я не поддерживаю в мирное время. Сейчас мы максимально даем возможность людям поторговать, чтобы дать выжить в это непростое время. Пусть человек сегодня занимается любой предпринимательской деятельностью, только чтобы выжить, только чтобы заработать средства", – говорит Марцинков.

Как сообщалось, мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив призвал жителей города пересаживаться на велосипеды, а также ходить пешком. Мол, именно топливный кризис должен стимулировать людей переходить на альтернативные виды транспорта.

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