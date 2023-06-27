В Ивано-Франковске ребенка ввели в кому, чтобы спасти от столбняка: родители пренебрегли прививкой

Лечения можно было избежать, если бы ребенка вакцинировали.

В Ивано-Франковске медики областной детской больницы спасли от столбняка трехлетнюю девочку. Ребенка ввели в искусственную ком. Избегнуть всего можно было, чтобы ее провели вакцинацию.

Об этом сообщил гендиректор медучреждения Тарас Мельник.

"24 дня искусственной вентиляции легких и дорогостоящих иммунозамещающих препаратов, трахеотомия и даже искусственная медикаментозная кома — вот что пережил ребенок. А впереди еще продолжалась реабилитация. Все потому, что он не был вакцинирован", — сообщил врач.

К слову, столбняк — это острое инфекционное заболевание, вызывающее попадание грязи в раны или из-за укусов животных. Среди симптомов — сжатие челюстей, проблемы с глотением, головные боли, лихорадка и чрезмерное потоотделение, осложнение дыхания и т.д.

Иммунизация от столбняка осуществляется в 2, 4, 6, 18 месяцев, 6 и 16 лет. Ревакцинация необходима в 26, 36, 46, 56, 66 и далее – каждые десять лет.

Напомним, сейчас в Украине обязательными остаются прививки от десяти серьезных болезней: корь; коклюш; краснуха; полиомиелит; столбняк; туберкулез; гепатит В; дифтерия; гемофильная инфекция и эпидемический паротит. Календарь прививок 2023 года – в материале ТСН.ua.

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