В Ивано-Франковске ребята вырывали плакаты из рук участниц протеста: чем все закончилось

В Ивано-Франковске полиция составила протоколы на мужчин, напавших на участниц мирной акции.

Руслана Сивак
Полиция

Полиция / © Shutterstock

В Ивано-Франковске правоохранители привлекли к ответственности двух молодых людей, устроивших провокацию после завершения мирного митинга. Мужчины вырвали и разбросали плакаты из рук представительниц общественной организации.

Об этом сообщили в Полиции Ивано-Франковской области.

По словам полицейских, произошедшее 10 мая около 15:30 на улице Грушевского. В настоящее время завершилась акция «Против внесения изменений в проект нового Гражданского кодекса Украины». Двое неизвестных подошли к участникам мероприятия, силой забрали демонстрационные материалы и повредили их.

Полицейские, обеспечивавшие порядок неподалеку, сразу вмешались в ситуацию. Один из участников инцидента был задержан на месте — им оказался 22-летний житель Тлумацкой общины.

Сначала представительницы общественной организации не хотели писать заявление, однако впоследствии изменили решение и обратились в районное управление полиции. После этого правоохранители через несколько часов разыскали второго причастного. Это 16-летний житель Ивано-Франковска.

Оба фигуранта доставлены в отделение. На них составили административные протоколы по ст. 173 КУоАП (Мелкое хулиганство).

«Санкция статьи предусматривает ответственность за оскорбительное приставание к гражданам и другие действия, нарушающие общественный порядок и покой граждан», — отмечают полиции.

Правоохранители продолжают проверку, чтобы выяснить все окончательные обстоятельства конфликта.

Напомним, в Ахтырке в Сумской области произошел взрыв гранаты во время инцидента с участием местного жителя и правоохранителей. На месте происшествия работают следственные и оперативные службы.

А в Одесской области мужчина с ножом напал на работников ТЦК во время мобилизационных мероприятий, они — в тяжелом состоянии в больнице.

