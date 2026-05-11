В Ивано-Франковске ребята вырывали плакаты из рук участниц протеста: чем все закончилось

В Ивано-Франковске правоохранители привлекли к ответственности двух молодых людей, устроивших провокацию после завершения мирного митинга. Мужчины вырвали и разбросали плакаты из рук представительниц общественной организации.

Об этом сообщили в Полиции Ивано-Франковской области.

По словам полицейских, произошедшее 10 мая около 15:30 на улице Грушевского. В настоящее время завершилась акция «Против внесения изменений в проект нового Гражданского кодекса Украины». Двое неизвестных подошли к участникам мероприятия, силой забрали демонстрационные материалы и повредили их.

Полицейские, обеспечивавшие порядок неподалеку, сразу вмешались в ситуацию. Один из участников инцидента был задержан на месте — им оказался 22-летний житель Тлумацкой общины.

Сначала представительницы общественной организации не хотели писать заявление, однако впоследствии изменили решение и обратились в районное управление полиции. После этого правоохранители через несколько часов разыскали второго причастного. Это 16-летний житель Ивано-Франковска.

Оба фигуранта доставлены в отделение. На них составили административные протоколы по ст. 173 КУоАП (Мелкое хулиганство).

«Санкция статьи предусматривает ответственность за оскорбительное приставание к гражданам и другие действия, нарушающие общественный порядок и покой граждан», — отмечают полиции.

Правоохранители продолжают проверку, чтобы выяснить все окончательные обстоятельства конфликта.

