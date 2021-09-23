В Ивано-Франковске родители всю ночь мерзли в очереди, чтобы записать ребенка в сад: мэр похвастался, что там были депутаты

В Ивано-Франковске родители всю ночь мерзли в очереди, чтобы записать ребенка в сад: мэр похвастался, что там были депутаты

Люди могли записать ребенка в садик и через электронную очередь.

В Ивано-Франковске люди, несмотря на прохладную погоду, всю ночь простояли в очереди в ЦНАП, чтобы записать ребенка в новый сад "Джерельце".

Об этом в Facebook сообщил житель Ивано-Франковска Виталий Свитлык.

Мужчина заметил, что люди в очереди стоят от 22 сентября по 18 часов, ожидая начала регистрации, которая была запланирована на 9:00 23 сентября.

Местные СМИ добавляют, что здесь даже создали бумажную очередь и каждый час делали перекличку. Кто не выстоял — того вычеркивали.

Городской председатель Ивано-Франковска Руслан Марцинкив отметил, что в 9:00 стартовала электронная очередь в детсад и люди могли так записаться, однако они решили создать физическую очередь. В то же время Марцинкив похвастался, что в очереди стояли и депутаты горсовета, и правоохранители.

"Это не наша идея, сами жители очень переживают и хотят, чтобы ребенок попал в детский сад. Кстати, многие из этих, кто там стоял своих детей записали уже в другие детсады. Однако открывается новое, красивое и современное заведение и люди хотят переписать своего ребенка туда. И я знаю, что стоят там в очереди и депутаты городского совета, и работники правоохранительных органов. Нету кумовства и того, что список уже сформирован", — сказал Марцинкив.

Напомним, полиция рассмотрит дело о травле ребенка и его родителей из-за несданные деньги в саду Черновцов.

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