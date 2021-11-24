В Ивано-Франковске шестеро школьников разбили раритетный паровоз: фото

5 хулиганам нет и 16 лет.

В Ивано-Франковске на Привокзальной площади шесть подростков разбили раритетный паровоз, который там установили. Их задержали муниципалы.

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Об этом сообщили в Муниципальной инспекции Ивано-Франковска.

По данным инспекции, ребята выбили дверь паровоза и залезли внутрь. Это заметили муниципалы.

"Работники ювенальной превенции в сотрудничестве с нашими работниками собрали доказательную базу и привлекли нарушителей к административной ответственности. На одного из нарушителей составили протокол по ст. 173 КУоАП, а на родителей других 5 нарушителей составили протоколы по ст. 184 КУоАП, поскольку ребятам нет 16 лет", – говорится в сообщении.

Фото: Муниципальная инспекция Ивано-Франковска

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