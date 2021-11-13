В Ивано-Франковске школьник застрял в кресле кинотеатра: его вырезали спасатели

В Ивано-Франковске школьник застрял в кресле кинотеатра: его вырезали спасатели

Ребёнка также осмотрели медики.

В Ивано-Франковске в одном из развлекательных центров в кресле кинотеатра застрял школьник. Спасателям пришлось вырезать ребенка.

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Об этом сообщили в ГСЧС в Ивано-Франковской области.

Инцидент произошел 12 ноября в 18.44. Ребенок застрял между сиденьем и спинкой кресла. Сначала высвободить мальчика пытались родители и администрация заведения, однако эти попытки были неудачными. Тогда на место инцидента вызвали спасателей.

Сотрудники ГСЧС с помощью специального инструмента вырезали ребенка и передали медикам. После осмотра мальчика вернули родителям.

УГСЧС в Ивано-Франковской области

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