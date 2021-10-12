В Ивано-Франковске школьники раньше уйдут на осенние каникулы: в городском совете назвали дату

Школьники в октябре будут иметь неделю каникул.
В Ивано-Франковске школьники на неделю раньше уйдут на осенние каникулы. Отдыхать ученики будут с 18 октября.
Об этом сообщил городской председатель Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.
Мэр отметил, что официально каникулы у школьников должны были начаться от 25 октября. Однако в городском совете на оперативном совещании решили их перенести на неделю раньше.
"Детки отдохнут, а также это позволит предупредить заболеваемость. Как на коронавирус, так и на сезонные болезни", — пояснил мэр Ивано-Франковска.
Напомним, даты каникул в каждой школе уже давно определяют самостоятельно. Министерство образования позволило учебным заведениям корректировать график обучения в соответствии с потребностями. Однако основных правил должны придерживаться все школы: продолжительность каникул не должна превышать 30 дней, исключение — летние каникулы. По графике осенние каникулы должны были начаться 25 октября и продлиться до 31 октября.