В Ивано-Франковске собака во время прогулки по парку загрызла черного лебедя: видео

Администрация парка хочет добиться для нарушителя правил выгула животных не только административного наказания.

В четверг, 24 октября, в Ивано-Франковске собака породы хаски, гулявшая с хозяином в городском парке, напала на черного лебедя на островке посреди озерца.

Видео этого ужасного случая опубликовали в соцсетях.

Как видно на опубликованных кадрах, хозяин долго не мог унять своего питомца, который не выполнял его команд и устроил охоту на других птиц, плавая по озеру.

В Ивано-Франковске собака во время прогулки по парку загрызла черного лебедя

На место происшествия очевидцы этого инцидента вызвали полицию.

Как сообщили в полиции Ивано-Франковской области, правоохранители установили личность 27-летнего владельца агрессивной собаки и составили на него административный протокол по ч. 3 ст. 154 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Теперь ему грозит штраф с конфискацией животного.

Директор КП "Центр развития города и рекреации", которое занимается парком, Руслана Василюк сообщила местному изданию "Галка", что пара черных лебедей жила в парке с 2018 года. Она также отметила, что этот жестокий случай произошел на глазах посетителей парка, в частности несовершеннолетнего ребенка.

"Такая картина не для слабых нервов. Поэтому мы призываем владельцев четырехлапых соблюдать правила выгула собак и не отпускать их из поводков”, — отметила она.

Руслана Василюк добавила, что администрация парка хочет добиться для нарушителя не только административного наказания в виде минимального штрафа.

"Мы написали заявление о совершении правонарушения, а дальше уже будут рассматривать, какую квалификацию присвоят этому делу", — сказала она.

Напомним, ранее на Ивано-Франковщине бурая медведица, защищая двоих своих медвежат, разорвала 50-летнего жителя Прикарпатья, который пошел в лес за грибами.

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