В Ивано-Франковске собаку завязали в два пакета и выбросили на помойку: фото

Женщина, которая нашла собаку, написала заявление в полицию.
В г. Ивано-Франковск собаку завязали в два пакета и выбросили на помойку. Лай пса посреди ночи случайно услышала женщина и вызвала полицию.
Об этом сообщает UAnimals.
По данным защитников животных, собаку пытались убить прямо на соседней улице от Главного управления Национальной полиции в Ивано-Франковской области. Однако случайная прохожая услышала вой животного и вызвала полицию.
"Беднягу достали — оказалось, что он был в двух завязанных пластиковых мешках. Несмотря на сильный стресс и страх, животное живое и без видимых повреждений. Сейчас собака на передержке, чуть позже, когда она отойдет от стресса, его отвезут на осмотр к ветеринару", — сообщили зоозащитники.
Женщина, которая нашла собаку, написала заявление в полицию. В UAnimals требуют от правоохранителей расследовать инцидент и наказать виновных.
Напомним, в Тернополе с торжествами отправили на пенсию собаку.