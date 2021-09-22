В Ивано-Франковске собаку завязали в два пакета и выбросили на помойку: фото

В Ивано-Франковске собаку завязали в два пакета и выбросили на помойку: фото

Женщина, которая нашла собаку, написала заявление в полицию.

В г. Ивано-Франковск собаку завязали в два пакета и выбросили на помойку. Лай пса посреди ночи случайно услышала женщина и вызвала полицию.

Об этом сообщает UAnimals.

По данным защитников животных, собаку пытались убить прямо на соседней улице от Главного управления Национальной полиции в Ивано-Франковской области. Однако случайная прохожая услышала вой животного и вызвала полицию.

"Беднягу достали — оказалось, что он был в двух завязанных пластиковых мешках. Несмотря на сильный стресс и страх, животное живое и без видимых повреждений. Сейчас собака на передержке, чуть позже, когда она отойдет от стресса, его отвезут на осмотр к ветеринару", — сообщили зоозащитники.

Женщина, которая нашла собаку, написала заявление в полицию. В UAnimals требуют от правоохранителей расследовать инцидент и наказать виновных.

facebook.com/UAnimals.official

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