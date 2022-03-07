В Ивано-Франковске создали координационный штаб для помощи беженцам: куда обращаться

В Ивано-Франковске создали координационный штаб для помощи беженцам: куда обращаться

Жителей Ивано-Франковска призвали помогать беженцам.

В Ивано-Франковске создан Координационный штаб по размещению временно перемещенных лиц на территории области.

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Об этом сообщила глава Ивано-Франковской ВГА Светлана Онищук.

Адрес штаба – г. Ивано-Франковск, ул. Грушевского, 18 в помещении Ивано-Франковского областного объединения Всеукраинского общества "Просвита" (тел. 099 470 92 41).

"Круглосуточно работают горячие телефонные линии по номерам: 55-18-68, 0683767762. На базе лицея №7 г. Ивано-Франковска находится пункт сбора гуманитарной помощи для переселенных лиц. Сюда призываем приносить спальники, карематы, одежду, еду", — говорится в сообщении.

Напомним, Польша приняла закон о помощи украинским гражданам, бегущим от вторжения России. Согласно документу, украинцы смогут легально жить и работать в стране в течение 18 месяцев, также предусмотрена возможность продления данного срока.