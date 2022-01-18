В Ивано-Франковске студент избил и стрелял в отца девушки, потому что тот запрещал им встречаться

В Ивано-Франковске студент избил и стрелял в отца девушки, потому что тот запрещал им встречаться

Подозреваемый на суде вину признал и раскаялся.

В Ивано-Франковске судили студента 4 курса, набросившегося на отца несовершеннолетней девушки, поскольку тот запрещал дочери общаться с подозреваемым.

Об этом говорится в приговоре Ивано-Франковского городского суда Ивано-Франковской области, сообщает ТСН.ua.

По данным суда, студент четвертого курса, несовершеннолетний и две девушки, которым еще не исполнилось 18 лет, отдыхали в одном из кафе. К мужчине подошли родители девушек, которым не нравилось, что их дочери общаются с подозреваемым. Студент избил отца одного из несовершеннолетних и трижды выстрелил в него из самозарядного пистолета "Zoraki"

Когда потерпевший шел по улице, то мужчина несколько раз его догонял и избивал. Как следствие, у пострадавшего диагностировались легкие телесные повреждения.

Подозреваемый на суде вину признал и раскаялся. Он рассказал, что уже компенсировал потерпевшему ущерб.

Суд признал студента виновным по ч.4 ст.296 УК Украины и приговорил его к 3 годам лишения свободы, заменив этот срок испытательным. Приговор можно обжаловать в апелляционном суде.

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