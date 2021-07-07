В Ивано-Франковске в многоэтажке произошла утечка газа: людей эвакуировали

Местные жители услышали резкий запах газа и вызвали спасателей.

В Ивано-Франковске на улице Иоанна Павла II в одной из многоэтажек в четверг, 7 июля, произошла утечка газа. Поэтому спасатели эвакуировали из помещения 50 человек.

Об этом сообщили в ГСЧС в Ивано-Франковской области.

К спасателям в 19:16 обратились местные жители, которые жаловались на резкий запах газа. Спасатели установили, что возле одного из подъездов на первом этаже произошла утечка газа. Из дома эвакуировали около 50 человек.

"Сотрудниками УЕГГ в подъезде на 1-м этаже на стояке обнаружена утечка газа, проводится ликвидация повреждения на газовой трубе", — сообщили в ГСЧС.

Спасатели состоянию на 20:04 ликвидировали повреждения.

Напомним, в Ивано-Франковске в общежитии и четырех домах произошла утечка неизвестного вещества: пострадали 8 подростков.

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