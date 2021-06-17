В Ивано-Франковске в общежитии и четырех домах произошла утечка неизвестного вещества: пострадали 8 подростков

По результатам проверки опасных веществ не обнаружено.

В Ивано-Франковске в ночь на 17 июня в общежитии колледжа и еще четырех жилых многоэтажках произошла утечка неизвестного вещества. В больницу попали восемь подростков, в часности трое из них в тяжелом состоянии.

Об этом сообщает ГСЧС.

"17 июня в 00:25 в г. Ивано-Франковск по ул. Коновальца, 142 в четырехэтажном здании общежития "Ивано-Франковского государственного колледжа технологий и бизнеса", а также в 4 многоэтажных жилых домах по ул. Петлюры, 23, 25, ул. Коновальца, 144, 146 ощущался посторонний резкий запах неизвестного вещества (предварительно похож на природный газ)", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате происшествия пострадали 8 подростков (2004 и 2005 г.р.) из общежития колледжа, которые госпитализированы в больницу. По информации спасателей, трое из них в тяжелом состоянии и 5 в состоянии средней степени тяжести, угрозы жизни нет.

Аварийная бригада обследовала дома и прилегающие территории, однако утечки природного газа не обнаружили. Ивано-Франковский областной лабораторный центр Минздрава Украины провел замеры воздуха, опасных веществ не обнаружено.

В ГСЧС отметили, что по состоянию на утро 17 июня резкого запаха в воздухе неизвестного вещества не ощущается.

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