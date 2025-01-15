В Ивано-Франковске в супермаркете приобрели пончик с патроном: полиция начала проверку (фото)

В среду, 15 января, ученик младших классов одного из лицеев Ивано-Франковска обнаружил в приобретенном в супермаркете пончике патрон.

Об этом сообщили в полиции Ивано-Франковской области.

Об странной находке инспектору образовательной безопасности сообщил классный руководитель младшего класса одного из лицеев Ивано-Франковска. По его словам, ученик обнаружил патрон в хлебобулочном изделии, которое ему дали из дома для перекуса.

"По словам ребенка, его [пончик] накануне приобрела бабушка в одном из супермаркетов областного центра", — говорится в сообщении.

Полицейские выяснили, что патрон, якобы обнаруженный в пончике, был учебным.

По этому факту начата проверка, выясняются все происшествия.

Мэр Ивано-Франковска, опубликовав фото опасной находки на своей странице в Facebook, добавил, что производитель пончика не местный.

Пончик, в котором вроде бы обнаружили патрон / Фото: Facebook / Руслан Марцинкив

Напомним, ранее в Ивано-Франковске на одном из маршрутов общественного транспорта произошла потасовка с участием русскоязычной женщины. Инцидент начался во время проверки билетов, пассажирка проявила агрессию сначала к контролерам, а затем к другим пассажирам.

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