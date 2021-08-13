В Ивано-Франковске в тяжелом состоянии госпитализировали 28-летнего мужчину: у него опасная болезнь

В Ивано-Франковске в тяжелом состоянии госпитализировали 28-летнего мужчину: у него опасная болезнь

В мужчины диагностировали лептоспироз.

В Ивано-Франковске в областную инфекционную больницу в четверг, 12 августа, госпитализировали 28-летнего жителя Тернопольщины. У него диагностировали лептоспироз.

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Об этом сообщили в управлении по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской ОГА

Известно, что больной уроженец пгт. Коропец Тернопольской области. У него диагностировали лептоспироз, состояние молодого человека медики оценивают, как тяжелое.

По данным Центра общественного здоровья МЗ, лептоспироз — опасная зоонозная (общая для животных и людей) инфекционная болезнь, вызванная возбудителем-бактерией Leptospira. Без лечения лептоспироз может привести к поражению почек, печени, менингита (воспаление оболочек головного и спинного мозга) и смерти.

Источниками возбудителей лептоспироза являются инфицированные животные — преимущественно мелкие млекопитающие (мышевидные и водоплавающие грызуны), насекомоядные, сельскохозяйственные животные, собаки, промысловые животные (лисы и др.). От человека к человеку заболевание не передается.

Напомним, во Львове из-за лептоспироза умер человек.

На Львовщине с начала года зафиксировано два случая заболевания лептоспирозом

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