В Ивано-Франковске внезапно обрушился мост: фото

На месте происшествия работают коммунальные службы.
В Ивано-Франковске 7 июля внезапно обрушился мост через реку Быстрицу Солотвинскую. Это произошло из-за резкого повышения уровня воды и непогоды.
Об этом сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.
Он подчеркнул, что из-за плохой погоды и повышения уровня воды на набережной в Ивано-Франковске обрушился пешеходный мост. На место происшествия уже выехали коммунальные службы.
По состоянию на данный момент пострадавших из-за инцидента нет. Городские власти призывают не приближаться к конструкции.
"Большая вода оборвала часть берега со стороны Немецкого озера, также оборвала часть пешеходного моста на Набережной. Сейчас мост перекрыт. Прохода нет. На месте происшествия есть полиция и коммунальные службы", — заявил Марцинков.
Мэр Франковска отметил, что мост будут ремонтировать после того, какие уровень воды упадет.
Напомним, в пятницу 7 июля спасатели и полицейские в четырех районах Ивано-Франковской области оказывают помощь местным жителям, подворья которых оказались под водой из-за поднятия уровня воды в местных реках после проливных дождей.
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