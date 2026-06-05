В Ивано-Франковске водитель сбил 8-летнюю девочку: что известно

ДТП. Иллюстративное изображение / © Архів

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В результате дорожно-транспортного происшествия в Ивано-Франковске тяжелые травмы получила 8-летняя девочка. Следователи устанавливают все обстоятельства аварии.

Об этом сообщили в полиции Ивано-Франковской области.

Инцидент произошел 5 июня около 11:30 на улице Юлиана Целевича.

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По предварительным данным, 22-летний водитель автомобиля Opel Astra совершил наезд на ребенка 2018 года рождения, который перебегал проезжую часть вне пешеходного перехода.

В результате ДТП девочка получила тяжелые телесные повреждения и была госпитализирована в областную детскую больницу.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Ивано-Франковского районного управления полиции.

Водителя проверили на состояние опьянения — он был трезв.

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По факту аварии следователи начали уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК Украины. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, накануне, 4 июня, на Ивано-Франковщине на горной дороге, ведущей на Закарпатье, слетел в обрыв автомобиль Volkswagen Passat. Погибли 48-летний водитель и двое его пассажиров.

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