В Ивано-Франковске водитель стрелял в оппонента во время ссоры на дороге: видео

В Ивано-Франковске один из водителей стрелял в другого. Патрульные обнаружили и задержали злоумышленника.

Об этом сообщила полиция Ивано-Франковской области в Facebook и обнародовала соответствующее видео.

«Недавно мы получили уведомление о хулиганстве на улице Пулюя. Заявительница сообщила, что между двумя водителями возник конфликт, во время которого один из них угрожал другому предмету, похожему на пистолет, произвел выстрел, после чего сел за руль и уехал в неизвестном направлении», — говорится в сообщении полиции.

Один из экипажей обнаружил и остановил автомобиль по ориентировке.

«Учитывая имеющуюся информацию о наличии оружия, патрульные привели к готовности табельное огнестрельное оружие, однако действовали максимально осторожно, поскольку в ситуации могли пострадать другие лица», — сообщили в полиции.

В дальнейшем задержанный был передан следователям.

