В Ивано-Франковске возросло количество пострадавших — что известно

Российские войска 13 мая атаковали Ивано-Франковск ударными беспилотниками. Один из дронов попал в жилой дом на улице Коновальца. В результате атаки возник пожар. Уже известно о 9 пострадавших. Трое из них госпитализированы.

Об этом сообщил городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

«Обновлены данные по обстрелу: есть 9 пострадавших: 3 — госпитализированы, еще 6 отказались от госпитализации», — написал он.

В Ивано-Франковской областной прокуратуре сообщили, что удар произошел около 16.40. Из-за попадания БПЛА загорелись квартиры на пятом и шестом этажах девятиэтажки.

Подробности о пострадавших

Трое из пострадавших на момент атаки проходили мимо дома. Среди них — 57-летний житель Ивано-Франковска, 47-летний житель Тисменицы и 22-летняя франковка. Все получили легкие телесные повреждения, а один из мужчин — осколочное ранение плеча.

Также травм получила жительница дома, эвакуированная из квартиры. Всех пострадавших госпитализировали в городскую клиническую больницу.

Прокуроры Ивано-Франковской областной прокуратуры приступили к расследованию и документируют последствия очередного военного преступления РФ.

Куда обращаться жителям за помощью

Между тем, в городе уже развернули мобильный ЦНАП для помощи жителям поврежденного дома. Как сообщили городские власти, на улице Коновальца работают представители ЦНАПа и полиции, принимающие заявления от людей с выбитыми окнами и другими повреждениями имущества.

Для оформления компенсации необходимы:

паспорт;

идентификационный код;

IBAN-счет;

документ о праве собственности жилья.

При потере документов их помогут восстановить через государственные реестры.

Напомним, Закарпатье пережило самую массированную атаку дронов с 2022 года. Сегодня, 13 мая, после массированной атаки ночью, российские войска снова нанесли воздушный удар по Украине.

