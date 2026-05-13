В Ивано-Франковске возросло количество пострадавших — что известно
Сегодня, 13 мая, войска РФ нанесли удар БпЛА по жилому дому на улице Коновальца.
Российские войска 13 мая атаковали Ивано-Франковск ударными беспилотниками. Один из дронов попал в жилой дом на улице Коновальца. В результате атаки возник пожар. Уже известно о 9 пострадавших. Трое из них госпитализированы.
Об этом сообщил городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.
«Обновлены данные по обстрелу: есть 9 пострадавших: 3 — госпитализированы, еще 6 отказались от госпитализации», — написал он.
В Ивано-Франковской областной прокуратуре сообщили, что удар произошел около 16.40. Из-за попадания БПЛА загорелись квартиры на пятом и шестом этажах девятиэтажки.
Подробности о пострадавших
Трое из пострадавших на момент атаки проходили мимо дома. Среди них — 57-летний житель Ивано-Франковска, 47-летний житель Тисменицы и 22-летняя франковка. Все получили легкие телесные повреждения, а один из мужчин — осколочное ранение плеча.
Также травм получила жительница дома, эвакуированная из квартиры. Всех пострадавших госпитализировали в городскую клиническую больницу.
Прокуроры Ивано-Франковской областной прокуратуры приступили к расследованию и документируют последствия очередного военного преступления РФ.
Куда обращаться жителям за помощью
Между тем, в городе уже развернули мобильный ЦНАП для помощи жителям поврежденного дома. Как сообщили городские власти, на улице Коновальца работают представители ЦНАПа и полиции, принимающие заявления от людей с выбитыми окнами и другими повреждениями имущества.
Для оформления компенсации необходимы:
паспорт;
идентификационный код;
IBAN-счет;
документ о праве собственности жилья.
При потере документов их помогут восстановить через государственные реестры.
Напомним, Закарпатье пережило самую массированную атаку дронов с 2022 года. Сегодня, 13 мая, после массированной атаки ночью, российские войска снова нанесли воздушный удар по Украине.