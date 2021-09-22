"В Ивано-Франковске все школы и детские сады вакцинированы и будут работают в обычном режиме" — Марцинкив

"В Ивано-Франковске все школы и детские сады вакцинированы и будут работают в обычном режиме" — Марцинкив

По словам мэра, педагоги выполнили условие вакцинации.

В Ивано-Франковске все школы и детские сады в условиях "желтого" уровня эпидемической опасности будут работать в обычном режиме. Об этом сегодня, 22 сентября, сообщил мэр города Руслан Марцинкив.

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"Все школы и сады вакцинированы и работают в обычном режиме. Спасибо за понимание", — написал он на своей странице в Facebook.

Как рассказал "Галке" директор Департамента образования и науки Ивано-Франковского городского совета Игорь Максимчук, по состоянию на утро 22 сентября среди учреждений общего среднего образования в городе было 52 заведения, где провакцинировали 80% и более педагогов, а еще две школы находились в процессе вакцинации.

Среди коммунальных дошкольных учреждений — работники 38 детских садов уже вакцинированы, а два — еще в процессе.

Напомним, в Львове все школы также будут работать в обычном режиме, но для этого учителя должны иметь сертификат вакцинации, или справку, что они в течение последних полгода переболели COVID-19, или же показать отрицательный ПЦР-тест.

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