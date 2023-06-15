В Ивано-Франковске всем военнообязанным дали 10 дней, чтобы прибыть в ТЦК

Начальник Ивано-Франковского ТЦК и СП подписал приказ, в котором говорится о мобилизации человеческих и транспортных ресурсов.

Начальник Ивано-Франковского городского территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) Роман Плитус во вторник, 13 июня, подписал приказ "О проведении всеобщей мобилизации". В документе говорится об обязательности явки военнообязанных в городской ТЦК в 10-дневный срок.

Об этом сообщает местное издание "Западный курьер".

В документе говорится о мобилизации человеческих и транспортных ресурсов и запрете изменять место жительства военнообязанным без разрешения начальника ТЦК.

Своевременное оповещение военнообязанных и резервистов, подлежащих призыву на военную службу во время мобилизации, а также обеспечение их вызова в Ивано-Франковский городской ТЦК этим приказом возложено на органы государственной власти, исполнительные комитеты сельских, поселковых советов, территориальных общин, предприятия, учреждения, организации, учебные заведения и жилищно-эксплуатационные организации

В приказе напомнили, что за уклонение от призыва на военную службу во время общей мобилизации граждане, которые уклоняются от призыва, не появляются по вызову в территориальные центры комплектования и социальной поддержки несут административную и уголовную ответственность, а руководители предприятий, учреждений и организаций за нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации несут ответственность согласно законодательству.

Напомним, до конца августа 2023 года продлено военное положение и всеобщая мобилизация. Уполномоченные лица могут вручать повестки в общественных местах и всем военнообязанным мужчинам для уточнения данных и мобилизации.

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