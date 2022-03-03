В Ивано-Франковске вводят обязательную регистрацию переселенцев:

Зарегистрироваться можно в любом отделении ЦНАПа.

Переселенцам, прибывающим в Ивано-Франковск, придется пройти обязательную регистрацию, после чего им будут выдавать удостоверения, которые упростят переадресацию социальных выплат.

Об этом сегодня, 3 марта, сообщил городской голова Руслан Марцинкив.

Также регистрация необходима для военного учета мужчин, привозящих в город свои семьи.

Зарегистрироваться можно в любом отделении ЦНАПа.

"Мы должны знать, сколько есть переселенцев. Кстати, уже 60 мужчин из числа перемещенных лиц стали на учет в военкомате и идут служить. Желаем побед всем нам", — сказал мэр.

Напомним, СБУ задержала корректировщика огня, наводившего удар российского "Калибра" на Ивано-Франковский аэродром. Предатель Украины прибыл в Ивано-Франковск 22 февраля.