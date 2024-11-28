В Ивано-Франковске вынесли приговор мужчине, хранившему детскую порнографию

За это время мужчина загрузил 52 материала.

В Ивано-Франковске осудили 52-летнего мужчину, который загружал в интернет детскую порнографию и хранил ее на личном компьютере.

Об этом говорится в приговоре Ивано-Франковского городского суда.

Во время обыска у него дома полицейские обнаружили и изъяли компьютер с сохраненными фото и видео.

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"Находясь в квартире в Ивано-Франковске в период с 12 декабря 2021 года по 20 мая 2024 года, обвиняемый без цели сбыта или распространения загрузил и сохранил из сети видео- и фотофайлы, которые, по заключению эксперта, являются видеопродукцией порнографического характера, содержащей детскую порнографию", – говорится в приговоре.

Во время подготовительного заседания прикарпатец заключил соглашение с прокурором о признании виновности. Суд также учел, что обвиняемый не состоит на учете у нарколога и психиатра.

Исследовав все материалы дела, суд признал виновным мужчину в получении доступа и хранении детской порнографии. Прикарпатцу назначили 3 года пробационного надзора с лишением права за этот срок заниматься деятельностью, связанной с учебой, воспитанием и проведением досуга детей и занимать должности, связанные с работой с лицами до 18 лет.

Напомним, в Днепре произошло убийство из-за ревности между двумя бездомными.

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