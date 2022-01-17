В Ивано-Франковске взорвалась иномарка: злоумышленнику ампутировали руку

Муж оснастил взрывчаткой авто.

В ночь на понедельник, 17 января, в Ивано-Франковске взорвался автомобиль BMW.

Об этом сообщает издание "Галка".

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Взрыв прогремел во дворе многоэтажки. В иномарке сдетонировало неизвестное взрывное устройство. По данным следствия, к взрыву причастен 20-летний мужчина. Он словно приехал туда накануне. Молодой человек оснастил авто сдетонировавшей взрывчаткой.

Злоумышленник получил травму руки. Он сам вызвал медиков. Спасти руку мужчине не удалось. Мужу ампутировали часть конечности.

В Черновцах вечером 16 января в трехэтажном жилом доме взорвался газ, в результате один человек травмировался. Предварительно известно, взрыв произошел из-за утечки газа. 73-летняя женщина, пришедшая ухаживать за владельцем квартиры, зажгла спичку на кухне. Тогда и прогремело.

В жилом доме Черновцов прогремел взрыв газа

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