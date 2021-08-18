В Ивано-Франковске задержали агрессивного и нетрезвого молодого человека в футболке с флагом РФ

В Ивано-Франковске задержали агрессивного и нетрезвого молодого человека в футболке с флагом РФ

Парня задержали правоохранители и составили три протокола.

В Ивано-Франковске заметили нетрезвого молодого человека, который был одет в футболку с российским триколором. Из-за замечания муниципальной инспекции он вел себя агрессивно, а потому те вызвали полицию.

Об этом сообщает Муниципальная инспекция Ивано-Франковска.

Как говорится в сообщении, мужчина, который был одет в футболку с изображением флага страны-агрессора, был нетрезв. На замечание он реагировал агрессивно и угрожал муниципалам. Поэтому те его задержали и вызвали полицию.

"За символику страны-агрессора ответственность не предусмотрена, но свои три протокола по ст. 173, 175, 178 КУоАП он получил", — говорится в сообщении.

Напомним, львовяне задержали 21-летнего парня, который гулял в центре города в футболке с символикой СССР.

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