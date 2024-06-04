В Ивано-Франковске задержали мужчину, который регулярно обнажался перед женщинами

Мужчина вину признал и раскаялся.
В Ивано-Франковске к пробационному надзору приговорили пенсионера, регулярно обнажавшегося перед женщинами.
Об этом идет речь в приговоре Ивано-Франковского городского суда Ивано-Франковской области.
По данным суда, мужчина 8 апреля 2024 года на городском озере увидел двух девушек. Он подошел к ним, публично обнажил свой половой орган, мастурбируя при этом. 10 апреля пенсионер повторил свои действия, увидев возле супермаркета несовершеннолетнюю девочку. Похоже, повторилось 1 мая, когда мужчина заметил трех девушек.
Мужчину обвинили в нарушении ч. 1 ст. 296 УК Украины (хулиганство). В ходе следствия он вину признал и подал соответствующее заявление в суд.
Суд признал мужчину виновным и приговорил к 2 годам пробационного надзора.
Напомним, в Киеве к испытательному сроку приговорили мужчину, занимавшегося сексом с 15-летней девушкой.
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