В Ивано-Франковске задержали мужчину, который регулярно обнажался перед женщинами

В Ивано-Франковске к пробационному надзору приговорили пенсионера, регулярно обнажавшегося перед женщинами.

Об этом идет речь в приговоре Ивано-Франковского городского суда Ивано-Франковской области.

По данным суда, мужчина 8 апреля 2024 года на городском озере увидел двух девушек. Он подошел к ним, публично обнажил свой половой орган, мастурбируя при этом. 10 апреля пенсионер повторил свои действия, увидев возле супермаркета несовершеннолетнюю девочку. Похоже, повторилось 1 мая, когда мужчина заметил трех девушек.

Мужчину обвинили в нарушении ч. 1 ст. 296 УК Украины (хулиганство). В ходе следствия он вину признал и подал соответствующее заявление в суд.

Суд признал мужчину виновным и приговорил к 2 годам пробационного надзора.

Приговор суда

Напомним, в Киеве к испытательному сроку приговорили мужчину, занимавшегося сексом с 15-летней девушкой.

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