Служба безопасности разоблачила в Ивано-Франковске пророссийский агитатор. Она болела за "освобождение оккупированных неонацистами территорий" и вела агитацию в запрещенной соцсети "Одноклассники".

Об этом сообщает Главное управление СБУ Прикарпатья.

Пропагандисткой оказалась жительница областного центра 1960 года рождения. Предательница – врач по специальности. В своих сообщениях в Сети она позиционировала русскую войну как освободительную. Государство же и западных партнеров оно обвиняло в "боевых действиях против мирного населения".

Антиукраинская агитаторша считала "классным" убийство россиянами украинских защитников и обещание Кадырова "сжигать шайтанов". Она была привержена группировке "Вагнера", а также восхищалась террористами Захарченко и Павловым.

Во время обыска фигурантка пыталась уничтожить свой телефон с поличным. Следователи СБУ собрали достаточно свидетельств противоправной информационной деятельности Прикарпатья. СБУ сообщила женщине о подозрении по статье оправдания, признании правомерной, отрицании вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификации ее участников.

Напомним, в Калуше, в Прикарпатье, суд привлек к ответственности 26-летнего местного жителя, злословившего к работникам Национальной гвардии. Дело квалифицировано как мелкое хулиганство. Нарушителю суд назначил денежный штраф и взыскал 536,80 грн судебного сбора.

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