В Ивано-Франковске желающие вакцинироваться взяли медиков в заложники: что произошло (видео)

Между желающими привиться и медиками бригады возник конфликт из-за нехватки вакцины.

В Ивано-Франковске люди не выпускали медиков, проводивших вакцинацию в одном из торгово-развлекательных центров города.

Об этом сообщают в соцсетях.

"Несмотря на то, что Центр вакцинации работает до 20.00 согласно графику, желающие вакцинироваться заблокировали медиков с угрозами не выпустить, пока не повакцинируют всех до последнего посетителя. После многочисленных переговоров с желанием уладить конфликт, благодаря вмешательству работников Национальной полиции, ситуацию по состоянию на сейчас, медики доработали свою смену", — рассказали в медицинском Центре.

Медики обратились к франковчанам с пониманием отнестись к ситуации, поскольку у них тоже есть рабочий график, а дома их после смены ждут семьи.

В Сети пользователи прокомментировали публикацию:

Лично был на месте, последнему человеку укололи вакцину в 19.15. и все, вакцина закончилась. А не время работы пункта! Поэтому люди возмутились только потому, что их не предупредили раньше времени, чтобы очередь не занимали больше людей, чем есть вакцины на месте. Вот и все. Потому что не менее 70 человек ждали 2-3 часа в очереди. Хотя могли сразу знать, что бесполезно. В очереди с пониманием отнеслись к работе бригады, а вот к организации работы – нет.

Наши люди делают все в последний момент, ведь летом можно было спокойно вакцинироваться, но немногие это сделали тогда.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку