В Ивано-Франковске женщина во время массажа подожгла клиентку: потерпевшая умерла

В Ивано-Франковском массажистка во время работы случайно подожгла клиентку. От полученных травм она скончалась.

Об этом говорится в приговоре Ивано-Франковского городского суда.

По данным суда, женщина в мае 2022 принимала клиентку. Она во время вакуумного массажа с использованием стеклянных банок, огня и спиртосодержащих веществ разлила спирт на тело клиентки и пострадала загорелась.

Клиентка массажистки получила ожоги и была госпитализирована в областную больницу, где скончалась. Обвиняемая вину признала и рассказала, что она во время массажа случайно пролила спиртосодержащие вещества, из-за чего произошло возгорание тела потерпевшей. После чего она оказывала клиентке помощь и доставила ее в ожоговое отделение КНП "Областная клиническая больница Ивано-Франковского областного совета". Массажистка раскаялась в содеянном и просила ее строго не наказывать.

Женщина признана виновной по ч.1 ст.119 УК Украины и приговорена к 3 годам лишения свободы с испытательным сроком в 1 год.

Напомним, в г. Коломыя Ивано-Франковской области водитель автомобиля Tesla насмерть сбила 38-летнюю волонтерку Юлию Пиотровскую-Губиляк, ее муж-военный Руслан Губиляк находится в тяжелом состоянии.

Читайте также: