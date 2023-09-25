В Ивано-Франковске женщина восхищалась Путиным и называла Украину "территорией РФ"

В Ивано-Франковске СБУ задержала уроженку России, которая ненавидела Украину и оправдывала российскую военную агрессию.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

По данным правоохранителей, женщина вела в запрещенной соцсети агитацию, осознавая, что способствует созданию негативного общественного мнения об Украине и украинцах. В распространяемых сообщениях она представляла Украину как несостоявшееся государство и формировала антиукраинские настроения.

"В частности, женщина активно делилась контентом с пренебрежительными эпитетами в адрес украинской нации, клеветой на Вооруженные силы Украины и насмехалась над гибелью защитников. Агитаторка оправдывала агрессию РФ, распространяла выдумки о том, что украинские города основала Россия, а войну начала Украина, украинцы – оккупанты на своей земле, крымчане довольны аннексией, а Мариуполь захватчики превратили в образцовый город. Кроме того, женщина поддерживала войска РФ, восхищалась Путиным, тосковала по сталинизму и СССР", — говорится в сообщении.

В ходе обыска СБУ изъяла у фигурантки компьютерную технику и мобильный телефон с доказательствами распространения антиукраинской дезинформации в запрещенной соцсети.

Женщину задержали и сообщили ей о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса: ч.1 ст. 161 – нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и другим признакам; ч.2, ч.3 ст. 436-2 оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии российской федерации против Украины, глорификация ее участников.

Напомним, СБУ задержала агентов РФ – собирали данные об ВСУ и корректировали удары по Харькову (фото, видео).

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