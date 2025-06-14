В Ивано-Франковске жестоко избили военного: били палками, залили глаза газом

Врачи / © pixabay.com

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В Ивано-Франковске начато уголовное производство по факту нападения на военнослужащего.

Об этом сообщили в полиции Ивано-Франковского районного управления в Telegram.

По предварительным данным, группа нападавших проявила особую дерзость и неуважение к обществу, жестоко избив военного. Для нападения они, вероятно, использовали телескопические палки и газовый баллон со слезоточивым веществом.

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В результате пострадавший получил химические ожоги глаз, ссадины на коленях, предплечье и другие телесные повреждения.

На месте инцидента правоохранители изъяли вещественные доказательства, которые приобщены к материалам дела.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины — хулиганство, совершенное группой лиц с применением заранее подготовленных предметов для нанесения телесных повреждений.

Сейчас продолжаются оперативно-розыскные мероприятия по установлению лиц, причастных к преступлению. Полиция призывает граждан, которые могли быть свидетелями или имеют любую информацию об обстоятельствах нападения, обращаться к правоохранителям.

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Напомним, ранее мы писали о том, что в Киеве мобилизованный на ходу выпрыгнул из авто ТЦК и погиб.