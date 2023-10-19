В Ивано-Франковском ТЦК взяли на фиктивную службу местных футболистов: на них потратили 1,5 млн грн

Во Львове осудили сотрудника Ивано-Франковского областного ТЦК за зачисление на военную службу мужчин, которые служили только "на бумаге".

Лычаковский районный суд города Львова избрал меру пресечения в виде содержания под стражей командиру роты охраны Ивано-Франковского областного ТЦК и СП. Суд разрешил внести залог в 214 тыс. грн и отстранил его от исполнения обязанностей.

Об этом сообщает ДБР.

Как установило следствие, командир зачислил на военную службу в роту охраны 7 человек, являющихся игроками и тренерами местной профессиональной футбольной команды. Все они служили только на "бумаге" и не выполняли никаких военных обязанностей.

Так, эти лица "отслужили" всего 1100 дней и получили за это время от государства денежное и материальное обеспечение. Фиктивные военнослужащие стоили бюджету почти 1,5 млн грн – это сумма безосновательно начисленных и выплаченных им средств.

Напомним, в Украине продолжается всеобщая мобилизация, которая сопровождается дискуссиями по поводу ее усиления. Также общество интересует, насколько массовым является выезд уклонистов за границу, можно ли их будет за это наказывать в будущем и избавит ли в конце концов власть старших мужчин возможности получать высшее образование и иметь отсрочку от службы.

Об этом подробно рассказываем в материале ТСН.ua.

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