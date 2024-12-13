В Ивано-Франковской и Львовской областях произошли сильные взрывы

В пятницу, 13 декабря, во время воздушной тревоги в Ивано-Франковской и Львовской областях прогремели сильные взрывы. В регионах повышена ракетная угроза.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

Воздушные силы предупреждали, что несколько ракет держат курс на запад Украины. В частности, по направлению Стрыя Львовской области и Ивано-Франковска. Между тем, мониторинговые каналы предупреждали о том, что существует ракетная угроза для Коломыи и Янтаря на Прикарпатье.

В частности, городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив сообщал о работе ПВО. Тем временем, власти Львовщины предупреждали об угрозе для города Стрый.

Как сообщалось, в пятницу, 13 декабря, российская армия атаковала ракетами Украину. В частности, оккупанты запускали "Калибры" и "Кинжалы". В ряде регионов раздавались взрывы.

Читайте также: