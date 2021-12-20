В Ивано-Франковской области 12-летний мальчик на озере провалился под лед

Обстоятельства происшествия устанавливаются.
В г. Тисменица Ивано-Франковской области в понедельник, 20 декабря, 12-летний мальчик на городском озере провалились под лед.
Об этом сообщили в ГСЧС в Ивано-Франковской области.
По данным спасателей, инцидент произошел в 16:16. Очевидцы сообщили, что на городском озере под лед провалился 12-летний мальчик. На место происшествия прибыли работники ГСЧС. Однако, как выяснилось, ребенка уже вытащили из-под льда неравнодушные свидетели происшествия.
Подросток жив, его госпитализировали. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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