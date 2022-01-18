В Ивано-Франковской области анонсировали ужесточение ограничений из-за COVID-19: что закроют на этот раз

В Ивано-Франковской области анонсировали ужесточение ограничений из-за COVID-19: что закроют на этот раз

Заболеваемость COVID-19 в Ивано-Франковской области выросла в 3,5 раза.

В Ивано-Франковской области из-за существенного прироста больных коронавирусом могут закрыть школы и ввести другие ограничения. За неделю заболеваемость выросла в 3,5 раза.

Об этом заявила глава Ивано-Франковской ОГА Светлана Онищук в Facebook.

По ее данным, с начала 2022 года фиксируется рост заболеваемости коронавирусом в регионе, за прошлую неделю она выросла в 3,5 раза, среди детей – в 4,5 раза. Выше 50% роста заболеваемости по сравнению с предыдущей неделей – в 54 территориальных общинах.

В связи с этим на заседании региональной комиссии ТЭБ и ЧС принято решение об усилении контроля за соблюдением карантина. А при дальнейшем увеличении уровня заболеваемости острыми респираторными вирусными заболеваниями среди детей дошкольного возраста и учащихся школ будет принято решение о приостановлении учебно-воспитательного процесса.

"Также будет ограничено проведение развлекательных мероприятий, публичных событий, деятельность заведений общепита", — добавила Светлана Онищук.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.

Напомним, медицинская система Украины готовится к очередной нагрузке из-за потенциальной вспышки нового штамма коронавируса "Омикрон".

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