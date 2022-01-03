В Ивано-Франковской области авто сбило 13-летнюю девочку: ребенка госпитализировали

В результате наезда ребенок получил травмы.

В селе Добротов Надворнянского района Ивано-Франковской области 13-летняя девочка попала в ДТП. Авария произошла ночью 2 января.

Об этом сообщает "Галка" со ссылкой на управление гражданской защиты Ивано-Франковской облгосадминистрации.

"В селе Добротов 40-летний водитель Audi А-4 сбил 13-летнюю девочку. Несовершеннолетняя двигалась по проезжей части дороги в попутном направлении", — говорится в сообщении.

В результате наезда ребенка с травмами госпитализировали в Ивано-Франковскую областную детскую клинисную больницу.

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