В Ивано-Франковской области брат убил сестру, а тело закопал в лесу: жуткие подробности убийства

В селе Мирное исчезла 55-летняя жительница. В полицию обратился ее сын.

Об этом сообщили в полиции Ивано-Франковской области.

На поиски женщины немедленно был ориентирован личный состав полиции. Правоохранители опросили соседей, знакомых, проверили камеры видеонаблюдения.

На следующий день сотрудники полиции обнаружили закопанное тело женщины со следами насильственной смерти в лесном массиве в одном из населенных пунктов Ивано-Франковского района.

В дальнейшем было установлено, что к совершению преступления может быть причастен брат погибшей. Его задержали в Одессе, где он скрывался.

Как стало известно, он приехал на Прикарпатье, чтобы убить сестру. Мужчина проник в дом родственницы, где задушил ее. После чего вывез тело в лес и зарыл.

Фигуранта следователи задержали и поместили в изолятор временного содержания. Задержанному доложено о подозрении. Вскоре суд изберет ему меру пресечения.

Напомним, в Николаевской области отец зарубил топором родного сына.

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