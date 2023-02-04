В Ивано-Франковской области бурлит мощный снегопад: из-за непогоды пассажирский автобус взлетел в кювет

В Ивано-Франковской области в городе Косов из-за мощного снегопада пассажирский автобус взлетел в кювет.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

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"Помощь понадобилась водителю автобуса. Пассажиров в автобусе не было. Спасатели Государственной пожарно-спасательной части города Косов отбуксировали автобус на проезжую часть дороги", — говорится в сообщении.

Спасатели Прикарпатья просят водителей ограничить поездки в период усложнения погодных условий.

Напомним, в Укргидрометцентре предупреждали, что в субботу, 4 февраля, в четырех областях западной части Украины ухудшатся погодные условия. В регионах объявлено штормовое предупреждение. Речь идет о Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой.

Ранее сообщали прогноз погоды на 5 февраля. В воскресенье в Украине будет по-настоящему зимняя погода – со снегом и морозом. На дорогах страны местами гололедица.

Добавим, что сурок Тимко, которого традиционно 2 февраля ежегодно пробуждают для прогнозирования весны на биостанции Харьковского университета в поселке Гайдары, спрогнозировал раннюю весну в Украине : ее приход ожидается уже через шесть недель. Весна придет по расписанию, но будет нестабильной и прохладной.

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