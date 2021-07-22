В Ивано-Франковской области дожди на полтора метра подняли уровень воды в реках

В Ивано-Франковской области дожди на полтора метра подняли уровень воды в реках

Дожди в области передают и на следующие четыре дня.

Вместе с Одессой затопило и Ивано-Франковск. Там выпало до 70 миллиметров осадков. В результате чего поднялся уровень воды в местных реках.

Об этом сообщили в пресс-службе Ивано-Франковской обладминистрации.

"В результате выпадения сильных, местами чрезвычайных дождей, сформировался дождевой паводок с подъемами уровней воды. Подъемы прошли в пределах русел, без негативных последствий", — отметили в обладминистрации.

На реке Днестр вода поднялась на 82—142 сантиметров. В реках бассейна Днестра — на 15—177 сантиметров.

На реке Прут вода поднялась на 63—81 сантиметр. В реках бассейна Прута — на 16—42 сантиметра.

На следующие четыре дня, по данным синоптиков, в Ивано-Франковской области ожидается переменная облачность, местами дожди с грозами, порывы ветра до 10 метров в секунду, а также понижение температуры воздуха до 25—27 градусов.

Напомним, что непогода натворила бед и в столице. Грозовой фронт принес с собой град и порывы шквального ветра. Сильный дождь затопил разные районы столицы, вывел из работы станции метро "Берестейская" и "Академгородок", а также затопил дома местных жителей и автомобили.

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