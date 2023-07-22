В Ивано-Франковской области горел мужской монастырь, расположенный в горах

В Ивано-Франковской области горел Свято-Троицкий Дуконский монастырь.
В Ивано-Франковской области горел Свято-Троицкий Дуконский мужской монастырь, расположенный высоко в горах.
Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
"21 июля в 22:36 Верховинским спасателям поступило сообщение о пожаре в Свято-Троицком Дуконском мужском монастыре в селе Пробойновка на горной долине Дуконя Верховинского района", — говорится в сообщении.
Как отметили чрезвычайники, монастырь стоит высоко в горах, куда значительно усложнен проезд.
Деревянное здание монастыря было полностью охвачено огнем, площадь пожара составляла 120 кв. Спасатели уберегли от огня рядом расположенные хозяйственные постройки и колокольню.
Пострадавших в результате пожара нет. Причина возникновения и ущерб устанавливаются.
Напомним, в Киевской области горел женский монастырь (фото).
Читайте также: