В Ивано-Франковской области хозяин выбросил с 9 этажа кота: ему срочно нужна помощь

Об издевательством над животным волонтерам сообщили дети.

В г. Калуш Ивано-Франковской области на улице Петлюры хозяин выбросил с 9 этажа кота. Животное спряталась возле дома и уже сутки там находится.

Об этом сообщили на странице в Facebook Всеукраинской горячей линии "Дом добра".

Об издевательством над животным волонтерам сообщили дети. Они отметили, что кота с 9 этажа выбросил его же хозяин в воскресенье, 25 июля.

"Он спрятался за камнями, дети достать его не могут. У кота травмированный глаз, возможно есть еще другие травмы. Он не двигается. Дети боятся его доставать", — говорится в сообщении.

Волонтеры разыскивают неравнодушных жителей Калуша, которые бы помогли животному.

Напомним, в Киеве во время грозы спасли кота, застрявшего в окне.

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