В Ивано-Франковской области из детдома сбежала 16-летняя девушка: полиция просит помощи в поисках

Девушка сбежала из детского дома, где воспитывалась несколько месяцев.

В четверг, 24 июня, на Прикарпатье около 22:00 16-летняя Анна-Мария Шевчук сбежала из Долинского областного центра социальной поддержки детей и семей "Теплый дом". Там девушка воспитывалась последние несколько месяцев.

Полиция Ивано-Франковской области объявила несовершеннолетнего в розыск, пока ее местонахождение неизвестно.

Приметы девушки: рост около 165 см, среднего телосложения, волосы русые длиной до плеч.

Была одета в клетчатую рубашку-платье в черную клетку, обута в черные шлепанцы, имела затемненные очки и белый резиновый браслет.

Правоохранители просят тех, кто владеете любой информацией, которая поможет установить местонахождение несовершеннолетней Анны-Марии Шевчук, звонить на линию "102" или информировать отдел ювенальной превенции УПД ГУНП в Ивано-Франковской области по телефонам: (0342) 79-03- 23, 098 01 55 424.

Напомним, на Буковине разыскивают пропавшего 18-летнего жителя села Проскуряны Александра Савука. Парень 15 июня уехал из дома в Черновцы для сдачи экзамена, но в учебное заведение так и не прибыл.

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