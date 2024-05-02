В Ивано-Франковской области из горящего дома спасли ребенка: что известно

В четверг, 2 мая, в жилом доме в селе Долиняны Ивано-Франковского района произошел пожар. К месту вызова немедленно были направлены спасатели города Рогатин и добровольцы-огнеборцы села Фрага. Пламя удалось обуздать, никто не пострадал.

Об этом пишет ГУ ГСЧС в Ивано-Франковской области.

На Івано-Франківщині з палаючого будинку врятували дитину:

Из ловушки спасли ребенка

Как отмечается, на момент пожара в доме находились пять человек, из них трое – дети. К счастью, двое взрослых и двое детей смогли самостоятельно выйти из дома. Впрочем, в задымленной комнате осталась 2-летняя девочка. Ее спас местный житель до прибытия спасателей. Впоследствии пожарные оперативно ликвидировали пожар.

На Івано-Франківщині з палаючого будинку врятували дитину

"С места происшествия двое взрослых и трое детей были направлены в лечебное учреждение для медицинского обследования. По словам медиков, признаков отравления продуктами горения нет. Под наблюдением медиков оставили 2-летнюю спасенную девочку", — сообщили в ГСЧС.

В Ивано-Франковской области из горящего дома спасли ребенка:

Ранее пожар разгорелся в Днепровском районе Киева.

Читайте также: