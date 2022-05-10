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В Ивано-Франковской области изменили продолжительность комендантского часа

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В Ивано-Франковской области изменили продолжительность комендантского часа

unsplash.com

В Ивано-Франковской области сменили время комендантского часа.

Со вторника, 10 мая, на Прикарпатье комендантский час станет короче. Он будет действовать с 23:00 до 5:00. Решение было принято во время заседания оперативного регионального штаба.

Об этом сообщила глава Ивано-Франковской областной государственной администрации Светлана Онищук.

К слову, ранее комендантский час на территории региона длился с 22:00 до 06:00.

Следует отметить, что во время комендантского часа на улице имеют право находиться только люди, работающие в спецподразделениях и обеспечивающие жизнедеятельность. Впрочем, это возможно при наличии пропуска.

Как сообщалось, ивано-франковские рестораторы просят мэрию разрешить работу летних площадок. Впрочем, в городском совете отмечают: прежде всего нужно учесть ситуацию в Украине. Кроме того, в этом вопросе должен быть здоровый компромисс.

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