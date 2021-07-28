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В Ивано-Франковской области мальчика за ногу укусила змея

В Ивано-Франковской области мальчика за ногу укусила змея

Ребенка доставили в больницу.

В Ивано-Франковской области 13-летнего мальчика укусила за правую ногу змея.

Об этом сообщает управление по вопросам гражданской защиты облгосадминистрации.

"В 21:27 парня приняли в реанимационное отделение Калушской детской больницы. Состояние ребенка удовлетворительное", — отметили в ведомстве.

В ГСЧС напомнили, что с начала года уже 13 человек на Прикарпатье пострадали от укусов змей.

Первая помощь при укусе змеи

  • Сохраняйте спокойствие и следите, чтобы пострадавший меньше двигался;
  • Освободите пораженную часть тела от одежды, обуви, украшений и т.д.;
  • На место укуса наложите стерильную повязку с антисептиком;
  • Дайте пострадавшему воду — при укусе змеи важно много пить;
  • Если есть аптечка, дайте пострадавшему 1-2 таблетки лекарств от аллергии;
  • При транспортировке положите пораженную конечность на повышение;
  • Если есть такая возможность, приложите к ране лед, обернутый тканью

Напомним, во Львовской области с укусами змеи в больницу попали сразу двое детей. 10-летняя девочка с мамой шла в лес за малиной и встретилась с ядовитым пресмыкающимся. А 16-летний парень наткнулся на змею на поле во время жатвы.

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