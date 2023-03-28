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В Ивано-Франковской области меняют время комендантского часа

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
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В Ивано-Франковской области меняют время комендантского часа

sud.ua

На Франковщине сократили продолжительность комендантского часа.

На территории Ивано-Франковской области со среды, 29 марта, сокращают продолжительность комендантского часа – он будет действовать с 00:00 до 05:00.

Об этом сообщила глава областной военной администрации Светлана Онищук.

Соответствующее решение было принято 28 марта во время заседания Совета обороны области.

"На протяжении длительного времени ко мне поступали обращения от жителей области относительно сокращения продолжительности комендантского часа. Следовательно, на моем телеграмм-канале был проведен опрос, чтобы узнать мнение прикарпатцев. Добавлю, что в опросе приняли участие более 21 тысячи человек, 84% из которых поддержали сокращение" комендантского часа. Так что уже с завтрашнего дня комендантский час в области продлится с 00:00 до 05:00 утра", — говорится в сообщении.

Напомним, в Киеве с 26 марта общественный транспорт меняет график работы.

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Дата публикации
Просмотры
1450
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