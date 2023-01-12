В Ивано-Франковской области микроавтобус с 9 людьми перевернулся с моста: фото

Сегодня, 12 января, в селе Лесная Слободка Коломыйского района Ивано-Франковской области с моста перевернулся микроабтобус, в котором находились 9 человек. Трое из них – травмировались.

Об этом сообщает местный телеканал НТК со ссылкой на Коломыйский отдел полиции.

ДТП произошло около 09:30 ч. В микроавтобусе находились 9 человек, трое из них были госпитализированы с травмами в областную больницу.

фото/"НТК"

фото/"НТК"

Правоохранители выясняют причины и обстоятельства аварии.

фото/"НТК"

Напомним, на Хмельнитчине в ночь на 11 января перевернулся пассажирский автобус, ехавший из Харькова. В результате ДТП пострадали девять пассажиров. Среди них также был 9-летний ребенок. Потерпевшие получили телесные повреждения разной степени тяжести.

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