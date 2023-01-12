Категория
Украина
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В Ивано-Франковской области микроавтобус с 9 людьми перевернулся с моста: фото

Автор
Оксана РудаОксана Руда
Дата публикации
Просмотры
921
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В Ивано-Франковской области микроавтобус с 9 людьми перевернулся с моста: фото

фото/"НТК"

Трое пострадавших в ДТП госпитализированы в областную больницу.

Сегодня, 12 января, в селе Лесная Слободка Коломыйского района Ивано-Франковской области с моста перевернулся микроабтобус, в котором находились 9 человек. Трое из них – травмировались.

Об этом сообщает местный телеканал НТК со ссылкой на Коломыйский отдел полиции.

ДТП произошло около 09:30 ч. В микроавтобусе находились 9 человек, трое из них были госпитализированы с травмами в областную больницу.

фото/
фото/"НТК"
фото/
фото/"НТК"

Правоохранители выясняют причины и обстоятельства аварии.

фото/
фото/"НТК"

Напомним, на Хмельнитчине в ночь на 11 января перевернулся пассажирский автобус, ехавший из Харькова. В результате ДТП пострадали девять пассажиров. Среди них также был 9-летний ребенок. Потерпевшие получили телесные повреждения разной степени тяжести.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
921
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация